RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir Saldırı Sonrası Uyarı, 'Önem Taşıyor' Diyerek Açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir’deki polis merkezine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Silahlı saldırının düzenlendiği karakol

Konuya ilişkin basın mensuplarının sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları kullanmalarını isteyen Şahin, “Teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır” diye uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şahin, yaralılara ‘Geçmiş olsun’ mesajını iletirken, hayatını kaybeden polis memurları için de başsağlığı diledi.

Şahin “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır” diye vurguladı.

Balçova’da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 8, 2025

