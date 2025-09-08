RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir Saldırı Sonrası Uyarı, 'Önem Taşıyor' Diyerek Açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir’de karakola düzenlenen silahlı saldırı sonrasında medyaya kritik bir uyarı yaptı. Teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması gerektiğini hatırlatan Şahin, resmi açıklamaların kullanılmasını istedi.

Son Güncelleme:
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir Saldırı Sonrası Uyarı, 'Önem Taşıyor' Diyerek Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir’deki polis merkezine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir Saldırı Sonrası Uyarı, 'Önem Taşıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 1
Silahlı saldırının düzenlendiği karakol

Konuya ilişkin basın mensuplarının sadece resmi makamlardan yapılan açıklamaları kullanmalarını isteyen Şahin, “Teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır” diye uyardı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İzmir Saldırı Sonrası Uyarı, 'Önem Taşıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 2
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Şahin, yaralılara ‘Geçmiş olsun’ mesajını iletirken, hayatını kaybeden polis memurları için de başsağlığı diledi.

Şahin “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır” diye vurguladı.

İzmir'deki Karakol Saldırısı Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama: 'Bağlantılar Araştırılıyor'İzmir'deki Karakol Saldırısı Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama: 'Bağlantılar Araştırılıyor'Güncel

İzmir'deki Karakol Saldırısına AKP'den İlk Tepkiİzmir'deki Karakol Saldırısına AKP'den İlk TepkiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
RTÜK Ebubekir Şahin İzmir Polis
Son Güncelleme:
Antalya Kemer’de Orman Yangını! Alevler Rüzgarla Büyüyor Antalya'da Orman Yangını! Alevler Rüzgarla Büyüyor
2 Polisi Şehit Etmişti! Seyhan Avşar, 16 Yaşındaki Saldırganın Ailesine Ulaştı, Dikkat Çeken İfadeler İlk Kez Gerçek Gündem'de Seyhan Avşar, 16 Yaşındaki Saldırganın Ailesine Ulaştı
İçerik Üreticisi Taha Yaman Kılınak, Ekvador'da Hayatının Şokunu Yaşadı! Kartellerin Hedefi Oldu, Kaçırıldı, Gasp Edildi Kartellerin Hedefi Oldu, Kaçırıldı, Gasp Edildi
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Son Dakika: Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi! Başakşehir'de Çağdaş Atan Dönemi Sona Erdi
İzmir'deki Karakol Saldırısı Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama: 'Bağlantılar Araştırılıyor' İzmir'deki Karakol Saldırısı Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada