İçerik Üreticisi Taha Yaman Kılınak, Ekvador'da Hayatının Şokunu Yaşadı! Kartellerin Hedefi Oldu, Kaçırıldı, Gasp Edildi

Türk içerik üreticisi Taha Yaman Kılınak, Ekvador’da kartellerin hedefi oldu; kaçırılarak gasp edildi, büyükelçilik devreye girdi. Büyükelçilik, Kılınak’la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

Dünya turu sırasında içerik üreterek izleyicileriyle deneyimlerini paylaşan Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, Ekvador’da korkunç bir olaya maruz kaldı. BirGün’ün haberine göre, 7 Eylül 2025 sabahı Ekvador’un Guayaquil kentinde havalimanından taksiye binen Kılınak, kaçırılarak karteller tarafından gasp edildi. Yaşadığı dehşet dolu anları sosyal medya hesabından duyuran Kılınak, “Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim” diyerek yardım çağrısında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olay, Kılınak’ın taksideyken birden çok kişi tarafından darbedilerek değerli eşyalarının alındığını ve tehdit edildiğini açıklamasıyla ortaya çıktı. Türk gezgin, yaşadığı travmayı takipçileriyle paylaşırken, Türkiye’nin Quito Büyükelçiliği hemen harekete geçti. Büyükelçilik, Kılınak ile temasa geçerek yerel makamlarla koordinasyon sağladığını ve durumun yakından takip edildiğini bildirdi. Ayrıca Guayaquil Fahri Başkonsolosluğu da bilgilendirilerek destek süreci başlatıldı.

Kılınak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, Kolombiya’ya gitmek üzere olduğunu ifade etti.

Büyükelçiliğin açıklamasında, “Taha Yaman Kılınak adlı vatandaşımızın 7 Eylül sabahı sosyal medyada yayınladığı video üzerine derhal adı geçenle temas edilmiş, yerel makamlarla iletişim kurulmuştur” denildi.

