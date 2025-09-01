CZN Burak Burak, Özçivit'in Lüks Aracını Satın Aldı! Ödediği Servetse Ağızları Açık Bıraktı! Hani Aylık 30 Bin TL Maaş Alıyordun?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CZN Burak, oyuncu Burak Özçivit’e ait 14 milyon TL değerindeki Mercedes marka aracı satın aldı.

Türkiye’nin neredeyse her yerinde restoranı bulunan CZN Burak, bu sefer aldığı araçla gündemde. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in son model lüks Mercedes’ini satın alan fenomen isim paraya kıydı.

AYLIK 30 BİN TL KAZANIYORUM DEMİŞTİ

Geçmişte bir davada aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Burak Özdemir’in (CZN BURAK) 14 milyon TL’ye araç alması gündeme bomba gibi düştü.

BURAK ÖZÇİVİT’İN 14 MİLYON TL’LİK SARI MERCEDES’İNİ SATIN ALDI

Barış Yalmancı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü şef, bu kez de oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i tam 14 milyon liraya satın aldı. Lüks aracı aldığını bir YouTube programında açıklayan CZN Burak, kısa süre önce Nişantaşı’ndan aldığı daireyle de gündeme gelmişti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

Aracın cazibesini artıran en önemli detay ise plakası oldu. “BUR” harflerinden oluşan özel plaka, adaşı olan Burak Özdemir için otomobili daha da değerli hale getirdi

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir, 1995 yılında dünyaya geldi. Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir. Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2011'de Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.

Kaynak: Haber Merkezi