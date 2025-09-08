Antalya Kemer’de Orman Yangını! Alevler Rüzgarla Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Arslanbucak Mahallesi’ndeki otogarın arka kısmında saat 11.30 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Orman işçileri, arazözler ve gönüllüler karadan söndürme çalışması yürütürken, helikopterler de havadan alevlere müdahale ediyor.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldığı aktarıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

