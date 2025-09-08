Antalya Kemer’de Orman Yangını! Alevler Rüzgarla Büyüyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, hem havadan hem karadan alevlere müdahale ediyor.

Son Güncelleme:
Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Arslanbucak Mahallesi’ndeki otogarın arka kısmında saat 11.30 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Orman işçileri, arazözler ve gönüllüler karadan söndürme çalışması yürütürken, helikopterler de havadan alevlere müdahale ediyor.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldığı aktarıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyor

Rekabet Kurumu'ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?

Kaynak: DHA

Antalya Yangın
