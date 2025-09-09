İzmir Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan saldırıda şehit olan polis memurları için cenaze töreni düzenleniyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düşen iki polis memuru için resmi cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

Törende, şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’a son görevlerini yerine getirmek üzere meslektaşları, aileleri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Tören alanında gözyaşları sel olurken, şehitlerin naaşları Türk bayrağına sarılı tabutlarla 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. 16 yaşındaki E.B. adlı saldırganın, uzun namlulu silahla karakola ateş açtığı görüntüler ortaya çıkmış, saldırganın kar maskesi taktığı ve sırtında bir çanta taşıdığı belirlenmişti.

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit düşerken, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralanmıştı. Yaralılardan Ömer Amilağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca İzmir Valisi Süleyman Elban, olay sırasında bir vatandaşın da elinden yaralandığını açıklamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırgan E.B. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 27’ye çıkt

