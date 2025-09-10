TRT Dizisi Teşkilat Oyuncusuydu... O İsim Hakkında Bomba İddialar! Piyasadan Borç Alıp Ödemedi, Alacaklılar Ulaşamıyor

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun piyasadan borç alıp ödemediği sonra da Bali'ye kaçtığı iddia edildi. Alacaklılar Mengiroğlu'na ev adresinde de telefondan da ulaşamıyor. Son çare olarak eşini aradıklarında ise "Biz ayrıldık" yanıtını aldılar fakat Ceyhun Mengiroğlu ve Sena Mengiroğlu'nun Bali'den beraber fotoğraf paylaştıkları görüldü.

TRT Dizisi Teşkilat Oyuncusuydu... O İsim Hakkında Bomba İddialar! Piyasadan Borç Alıp Ödemedi, Alacaklılar Ulaşamıyor
Dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan ve son olarak TRT'nin çok izlenen dizisi Teşkilat'ta oynayan ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Mengiroğlu farklı farklı birçok bankadan 5 milyon TL değerinde kredi çekti. Krediye ek olarak kredi kartından da 1.5 milyon TL harcama yapan Mengiroğlu, bu kez de piyasadan "Yatırım yapacağım" diyerek 10 milyon TL borç aldı. Sonrasında ise Mengiroğlu'ndan haber alınamadı.

Sosyal medya paylaşımları Mengiroğlu ve eşi Sena Mengiroğlu'nun Bali'de olduğunu ortaya koydu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre, Bali'ye kaçtığı iddia edilen Mengiroğlu'na alacaklılar ulaşamıyor. Megiroğlu ne verilen adreste bulunabiliyor ne de telefonlara çıkıyor.

Alacaklılar ise son çareyi eşi Sena Mengiroğlu'nu aramakta buldu fakat Sena Mengiroğlu'ndan gelen cevap şaşırttı: "Biz ayrıldık. Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın!"

Cevabın şaşkınlık yaratmasının sebebi Sena Mengiroğlu'nun eşi Ceyhun Mengiroğlu ile Bali'den fotoğraflar paylaşmış olması...

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Kariyer ve Dizi Rolleri

Kariyer Başlangıcı: Modellik ve reklam/videoklip çalışmalarının ardından, oyunculuğa adım attı.

İlk Dizi Deneyimi: 2015 yılında Adı Mutluluk dizisinde "Eren Yüksel" karakteriyle önemli ses getirdi.

Rol Aldığı Dizi ve Roller:

  • Paramparça – Deniz/Ceyhun
  • Rüya – Bulut Giray
  • Payitaht Abdülhamid – Mehmet Celaleddin
  • Maria ile Mustafa – Görkem
  • İkimizin Sırrı – Emir Karahun
  • Yasak Elma – Ekin Önder
  • Teşkilat – Cihangir Erdemsoy (TRT1); en son rolü

Filmografi:

  • Shame / Utanç (2021) – Ali
  • Aşk Taktikleri 2 (2022/2023)
IBAN ile Para Yollayanlara Hayati UyarıIBAN ile Para Yollayanlara Hayati UyarıEkonomi

Küçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi GözaltındaKüçükçekmece'de 14 Güzellik Merkezine Dev Operasyon: 18 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: Hürriyet

