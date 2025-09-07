18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor! Yeni Dönemin İlk Zili Ormanlar İçin Çalacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında, tüm okullarda doğa sevgisi, çevre bilinci ve orman yangınlarına karşı farkındalık temalı etkinlikler düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes” protokolü kapsamında, ilk gün “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

“Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında ise yıl boyunca eğitimler, doğa şenlikleri, fidan dikimleri ve çevre atölyeleri düzenlenecek.

2024-2025 yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, bu yıl daha geniş kapsamda hayata geçiyor. Yeni öğretim programları; ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1. ve 2. sınıflar, ortaokul 5. ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda uygulanacak.

UYUM EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

1-5 Eylül tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri gerçekleştirildi. Ortaokula başlayacak öğrenciler içinse rehberlik ve tanışma çalışmaları bu hafta yapılacak.

KİTAPLAR DAĞITILDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, toplam 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı, resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

70 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin yeni hizmetli istihdam edilerek, okullarda görev yapan personel sayısı 123 bine çıkarıldı.

TATİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Birinci ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

Kaynak: AA