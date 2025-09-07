18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor! Yeni Dönemin İlk Zili Ormanlar İçin Çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelindeki 74 bin 538 okul ve 761 bini aşkın derslikte ders başı yapacak. Yeni yılın ilk dersi, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlenecek.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında, tüm okullarda doğa sevgisi, çevre bilinci ve orman yangınlarına karşı farkındalık temalı etkinlikler düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes” protokolü kapsamında, ilk gün “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor! Yeni Dönemin İlk Zili Ormanlar İçin Çalacak - Resim : 1

“Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında ise yıl boyunca eğitimler, doğa şenlikleri, fidan dikimleri ve çevre atölyeleri düzenlenecek.

2024-2025 yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, bu yıl daha geniş kapsamda hayata geçiyor. Yeni öğretim programları; ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1. ve 2. sınıflar, ortaokul 5. ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda uygulanacak.

18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor! Yeni Dönemin İlk Zili Ormanlar İçin Çalacak - Resim : 2

UYUM EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

1-5 Eylül tarihleri arasında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri gerçekleştirildi. Ortaokula başlayacak öğrenciler içinse rehberlik ve tanışma çalışmaları bu hafta yapılacak.

KİTAPLAR DAĞITILDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, toplam 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı, resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

18 Milyon Öğrenci Okula Dönüyor! Yeni Dönemin İlk Zili Ormanlar İçin Çalacak - Resim : 3

70 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin yeni hizmetli istihdam edilerek, okullarda görev yapan personel sayısı 123 bine çıkarıldı.

TATİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

  • Birinci ara tatil: 10-14 Kasım 2025
  • Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
  • İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
  • Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026
Kaynak: AA

