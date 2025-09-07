İktidara Yakın Yazardan Dikkat Çeken Çıkış: 'CHP’yi Kirli Oyunlarına Alet Etmek İstiyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İktidara yakınlığı ile bilenen yazarlardan Ahmet Hakan, Hürriyet’teki bugünkü “Gücü gücü yetene dönemi başlamış” başlıklı yazısında dikkat çeken çıkışları köşesine taşıdı.

Refah ve Fazilet partilerinin yargı darbesiyle kapatıldığını söyleyen Ahmet Hakan, bugün yaşananları “Siyasetin, seçimin anlamı kalmadı” falan diyerek tehlikeli maceralara göz kırpanlar çıkıyor” diyerek yorumladı.

MİTİNGLERİ KÜÇÜMSEYENLERE ELEŞTİRİ

CHP’nin düzenlediği mitingleri küçümseyenleri eleştiren Hakan, “Neymiş? Mitingler CHP kitlesinin gazını alıyormuş. İyi de gazı alınmasa ne yapacak CHP kitlesi?” diye sordu.

"KİRLİ OYUNLARINA ALET ETMEK İSTİYORLAR"

CHP’ye dostça uyarıların da yapıldığına dikkat çeken Ahmet Hakan “Sokak mokak diyenler...Kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Millet ile milletin polisini karşı karşıya getirmek istiyorlar. Türkiye’yi bölüp parçalamak istiyorlar. CHP’yi bu kirli oyunlarına alet etmek istiyorlar” diye belirtti.

Kaynak: Hürriyet