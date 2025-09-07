Esra Erol’un Programında Mide Bulandıran Skandal! Anne İtiraf Etti, Mahkeme Serbest Bıraktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun para karşılığında evlendirildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğun "evlendirildiği" kişi ve ailesi gözaltına alındı. Üç şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte Türkiye’nin konuştuğu mide bulandıran skandalın detayları…

Esra Erol'un programında itiraf yapan anne

CANLI YAYINDAKİ İTİRAF İHBAR SAYILDI

ATV’de yayınlanan "Esra Erol’da" programına katılan Özlem I.’nın canlı yayında yaptığı açıklamalar korkunç bir olayı ortaya çıkardı.

Anne Özlem I., 13 yaşındaki kızının cezaevindeki babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini iddia etti. Bu açıklamalar üzerine, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 13 yaşındaki çocukla dini nikâh kıydığı öne sürülen Kamil K. ile anne ve babası Emrah ve Elvan K.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Korkunç olaya maruz bırakılan 13 yaşındaki çocuk

SERBEST BIRAKILMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken, çocuğun devlet koruması altına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin serbest bırakılması kararı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Söz konusu olayın anlatıldığı yayına ilişkin RTÜK tarafından da bir açıklama yapılmadı.

