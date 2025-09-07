Tren Değil Uzak Mekiği! Bileti 821 Bin Liradan Başlıyor... Zenginlerin Yeni Hobisi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tren değil uzay mekiği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan Avrupa'nın çeşitli ülkelerini gezip ardından Paris'te yolculuğunu sonlandıracak olan turistlik tren seferi başladı. Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla dün Halkalı İstasyonu’ndan yola çıktı.

Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal isimli turistik trenle nostaljik ve lüks bir yolculuğa çıkan turistler, trene binmeden önce fotoğraf çektirirken, tren çalışanları onları saksafon çalarak karşıladı.

BİLET FİYATLARI 821 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Lüks trenin rotası ise şekillendi.7 gün sürecek rotasını, sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Avusturya’dan geçerek yolculuğu Paris’te tamamlayacak. İstanbul’dan 52 yolcuyla yola çıkan 14 vagonlu turistik trenin bilet fiyatları, 16.900 Euro (821 bin lira) ile 28.500 Euro (1 milyon 378 bin lira) arasında değişiyor.

LÜKS KABİNLER VE ÇEŞİT ÇEŞİT YEMEKLER

İçinde ahşap kaplı uyku kabinleri ve canlı müzikli restoranı olan lüks trende ziyaret edilen ülkelere özgü özel yemekler sunulacak. Lüks tren seferleri 14, 17 Eylül, 20 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde devam edecek. Bu seferlerle turizme katkı sağlanması ve tren yolculuğu geleneğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

