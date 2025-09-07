Kreş Yok 'Komşu Anne' Var: Bakanlığın Yeni Uygulamasına Tepki Yağdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Komşu Anne" adlı yeni uygulamasıyla Halk Eğitim Merkezleri’nde çocuk bakım eğitimi almış kadınlar, 5 günlük eğitimle "nitelikli çocuk bakıcısı" sertifikasına sahip olacak ve kendi evlerinde çocuk bakacak. Çocuk istismarına yol açan bu durum ebeveynleri öfkelendirirken, uygulama tepki çekti.

Kreş Yok 'Komşu Anne' Var: Bakanlığın Yeni Uygulamasına Tepki Yağdı
"Aile Yılı" kapsamında çocuklu kadınlar başta olmak üzere birçok vatandaş için uygulamalar geliştireceğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Komşu Anne" hizmetinin pilot çalışmalarına başladı. Proje, ailelerdeki özel kreş maliyet yükünü hafifletip maliyeti azaltacak bir model olarak pazarlandı.

Söz konusu projeye göre bakıcılar, Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezlerinde çocuk bakım eğitimi almış kişiler arasından seçilip bakanlık tarafından verilecek erken çocukluk dönemi ve ilk yardım eğitimlerinden geçecek. Beş gün sürecek eğitimlerin sonunda bakıcılar sertifikalı "nitelikli çocuk bakıcısı" olacak. Proje kapsamında, bakıcılar en fazla beş çocuğa kendi ev ortamlarında hizmet verebilecek.

Bu uygulama kafalarda ciddi oranda soru işaretleri oluşturdu. Çocuklarına bilmedikleri bir evde bakılması fikrinin güvensizlik yarattığını vurgulayan ebeveynler, bu durumun çocuk istismarı ve şiddet oranlarına da zemin hazırlayacağını söyledi.

'KURDA KUZU EMANET ETMEK'

Nefes gazetesine konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de, uygulamanın büyük sakıncalar barındırdığını anlattı. Tarikatlara ve cemaatlere alan açacağını düşündüğünü belirten Canan Güllü, eğitim seviyesi, pedagojik bilgisi ve toplumsal algısı belirsiz bakıcıların, erken çocukluk dönemi için büyük risk taşıdığını ifade etti ve "Bu proje kurda kuzu emanet etmektir" dedi.

Avrupa’daki örneklerden yola çıkarak hazırlanan uygulamanın Türkiye’deki denetim eksikliği nedeniyle başarılı olmayacağını söyleyen Güllü, "Hollanda’daki ‘Komşu Anne’ olarak adlandırılan bakım hizmeti, sıradan bir birey değil, devlet tarafından eğitilmiş, denetlenmiş, sorumlulukları tanımlanmış ve sürekli kontrol edilen profesyonel bir bakım sağlayıcıdır. Türkiye’de önerilen model ise bu altyapıdan tamamen yoksun" diye konuştu.

Kaynak: Nefes Gazetesi

