Elazığ’da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile aynı yönde seyreden kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı hazır bulunurken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA