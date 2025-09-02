Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler

Milli voleybolcu Sıla ve Selin Çalışkan kardeşler, babalarını kalp krizi sebebiyle kaybetti. Baba Vedat Çalışkan, bugün Kocaeli'nde toprağa verildi. Cenazede iki kız kardeşi voleybolcu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler
Vakıfbank Voleybol Kulübü sporcularından olan milli voleybolcular Sıla Çalışkan ve Selin Çalışkan'ın babaları Vedat Çalışkan (60), dün İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba Çalışkan'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.

Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler - Resim : 1

Cenazeye kadın voleybol milli takım ve Vakıfbank sporcusu Sıla Çalışkan, kendisi gibi Vakıfbank'ta oynayan kardeşi Selin Çalışkan, takım arkadaşları, Gebze Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Voleybolcuların En Acı Günü... Aniden Kaybettiler - Resim : 2

Arapçeşme Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vedat Çalışkan, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Voleybol Cenaze
