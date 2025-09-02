SON DAKİKA: Trabzonspor Resmen Açıkladı! Uğurcan Çakır'ın Yerine 2005’li Yıldızla Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun

Son dakika: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın yerine geçecek isim belli oldu. Bordo-mavili ekibin yeni kalecisi 2005’li yıldız isim oldu. İşte detaylar…

Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satan Trabzonspor, yeni kalecisini Süper Lig'de buldu.

Konyaspor, Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

PERFORMANSI

14 yaşında Konyaspor alt yapısına giren Deniz Ertaş, henüz 17 yaşındayken A takıma yükseldi.

Yeşil-beyazlı takımını kalesini ilk kez 18 yaşında, Türkiye Kupası'nda Erbaaspor'a karşı koruyan Deniz; Konyaspor formasıyla bugüne dek 34 resmi maça çıkarken bu maçların 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı, kalan maçlarda ise toplam 39 gol yedi.

Kaynak: Haber Merkezi

