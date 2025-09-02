Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir Fernando Muslera’nın yerini doldurmak için transfer girişimlerinde bulunan Galatasaray, sonunda aradığı ismi buldu.

Sarı - kırmızılılar, Trabzonspor ve Milli Takım'ın başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

GALATASARAY AÇIKLADI MUSLERA’NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu transfer sonrası Fernando Muslera'nın Ocak 2023'te Uğurcan Çakır hakkında söylediği sözler gündem oldu. Uruguaylı kaleci, her zaman iyi ilişkileri olduğu Uğurcan Çakır için şu ifadeleri kullanmıştı;

"İlk önce futbola girmeden Uğurcan’ın müthiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Hem saha dışında hem saha içinde bunu gösteriyor. Sakatlık zamanında, kaval kemiğimi kırdıktan sonra bana ilk mesaj atıp ilgilenenlerden biri olmuştu. Çok iyi bir tekniği ve fiziği var. Çok sıkı çalışıyor ve bu fark ediliyor. Uğurcan hedeflerine ulaşmak için her gün çok sıkı çalıştığını gösterdi. Bir meslektaşı olarak onunla gurur duyuyorum. Çünkü hem Türkiye, hem Trabzon hem de futbol camiası böyle kişilikleri görmeyi hak ediyor.

Hedefleri için çalışan, kendilerini zorlayan kaleciler görmek istiyoruz. Ona tüm kalbimle kariyeri için en iyisini diliyorum. Önünde çok büyük bir kariyer var. En güzel spor olan futbolun ve en güzel mevki olan kaleciliğin her saniyesinin tadını çıkarsın."

BABASINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: ‘TRABZONSPOR SEVGİSİYLE BÜYÜTTÜK’

Uğurcan Çakır için babası da transferin ardından Mustafa Çakır, Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Mustafa Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Bizim çok zor, duygusal... Ömrümüzü Trabzonspor'a adamış insanlarız, orada olanlar da bunu bilir. Biz bu çocuğu İstanbul'da da olsa Trabzonspor sevgisiyle büyüttük, bugünlere getirdik. Bu gelinen noktada kendi hedefleri, kulübün çıkarları, kendinin Avrupa hayali... Hedefleri var. Zor bir karar olduğu ailece, ben az önce ağladım inanın. Benim için kolay değil bu. Bizim için zor bir karar tabi ama sonuçta çocuğunuz da olsa kendi bir hayatı, kendi hedefleri var.

Yurt dışından da istediği teklifi alamayınca gelinen noktada bu şansı değerlendirmek istedi. Bizim hayatımızda Trabzonsporluluğumuzda benim ve ailemin hiçbir değişiklik yaratmadı, mümkün değil. Uğurcan son güne kadar bile son derece üst düzey performans gösteriyor, iradesi güçlü. Biz ona çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz."

