Ziraat Türkiye Kupası İçin Tarih Belli Oldu

Süper Lig'in başlamasıyla beraber gözler bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilirken, 2. eleme turu kura çekiminin tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

Kaynak: AA