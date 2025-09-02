Beşiktaş'a İmza Atması Bekleniyor... Vaclav Cerny, Sağlık Kontrolünden Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın son dakika transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmesine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

Kaynak: İHA