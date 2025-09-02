Beşiktaş'a İmza Atması Bekleniyor... Vaclav Cerny, Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny İstanbul'a geldi. Çek futbolcu, transfer görüşmeleri kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın son dakika transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmesine başladığı Çek futbolcu Vaclav Cerny sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş
