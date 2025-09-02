Beşiktaş Ayrılığı Resmen Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, kulüpte bir tane daha ayrılık yaşandı. Dün Hadziahmetovic ve Onana ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, bugün de Ekvadorlu genç oyuncu Keny Arroyo ile ayrılığı resmen açıkladı.

Önce Brezilya ekibi Cruizerio EC, Keny Arroyo ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Beşiktaş'ın bu transferden 8.5 milyon euro bonservis kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Bunun ardından Beşiktaş da ayrılığı resmen duyurdu. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo’nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

19 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Arroyo , siyah-beyazlı ekiple çıktığı 14 maçta toplam 2 gol kaydetti.

