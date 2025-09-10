DMM'den 'Haftada 4 Gün Mesai' İddialarına Açıklama

Haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği iddiaları kamuoyunu heyecanlandırırken, iddialara DMM'den açıklama geldi. Açıklamada, söz konusu haberler yalanlandı.

"Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği" iddiaları kamuoyuna yansırken, İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

İDDİALARA YALANLAMA

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hükmün bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanlığı Mesai
