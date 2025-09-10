Haftada 4 Gün Mesai Geliyor! Milyonları İlgilendiren Düzenleme İçin Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de çalışma hayatında köklü bir değişikliğin kapısı aralanıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan ifadeler, haftada 4 gün mesaiye yönelik pilot uygulamanın yolda olduğuna işaret etti. Programda, "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" denildi.

TARİH VERİLDİ! HEM ÖZEL SEKTÖRDE HEM KAMUDA DENENECEK

Söz konusu düzenleme hayata geçerse, özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da haftada 4 gün mesai pilot olarak başlatılacak. Önümüzdeki yıl tamamlanması öngörülen çalışmalar sonrasında belli kurum ve kuruluşlarda denenecek sistem, başarılı olması halinde ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Temel hedef ise çalışanların iş ve özel hayat dengesini kurabilmesi ve verimliliğin artırılması olacak.

4 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN VERİMİ DÜŞÜRMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

4 günlük mesai modeli, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede test edilmeye başlandı. Polonya, 1 Temmuz 2025’te 32 saatlik çalışma haftasını pilot olarak devreye aldı. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da benzer denemeler yapılırken, Almanya’da 45 şirket geçtiğimiz yıl bu modeli uyguladı. İngiltere’de 2023’te yapılan bir araştırma ise dört günlük çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığını ve verimliliği düşürmediğini ortaya koydu.

YUNANİSTAN’DA YENİ TASLAK

Komşu Yunanistan da kısa süre önce 4 günlük mesaiyi gündemine aldı. Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı ve "Herkes İçin Adil Çalışma" başlığını taşıyan tasarı, haftada 4 gün 10’ar saatlik çalışmanın önünü açıyor. Fazla mesai ücretlerinin yüzde 40 zamlı ödenmesini öngören tasarı, gönüllü olmayan çalışanların işten çıkarılmasını da yasaklıyor.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

4 gün mesainin en büyük avantajı olarak iş-yaşam dengesinin güçlenmesi ve çalışanların motivasyonunun artması gösteriliyor. Daha az iş günü, çalışanlara aile ve sosyal yaşama daha fazla vakit ayırma fırsatı sunarken, trafikteki yoğunluğu da azaltıyor. Uzmanlara göre özellikle genç kuşak çalışanlar bu modele daha sıcak bakıyor. Ancak maaş düzenlemelerinin nasıl yapılacağı konusunda belirsizlikler sürüyor.

Kaynak: Hürriyet