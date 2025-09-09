Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde Tarih Belli Oldu: Maaşlarda Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde (TES) hedef tarih bir kez daha ertelendi. Son Orta Vadeli Plan’a göre sistemin 2026 yılının ikinci yarısında devreye girmesi planlanıyor. Taslak düzenlemeye göre, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında yapılacak kesintiye eşit miktarda işveren katkısı da eklenecek ve bu birikim havuzuna yüzde 30 oranında devlet katkısı dahil edilecek. Böylece çalışanlara ikinci bir emeklilik imkanı sağlanması hedefleniyor.

TES İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni sistemle, mevcut Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ikinci basamak emeklilik modeline dönüştürülecek. Çalışanların kıdem tazminatı hakları korunurken, işveren katkısıyla bireysel fon hesabı oluşturulacak. Çalışanların geçmiş dönem kıdem hakları güvence altında tutulacak, yeni dönemde ise brüt ücretin yüzde 5,33’ü kıdem tazminatı, yüzde 3’ü ise işveren katkısı olarak yatırılacak.

BES’TE YENİ DÜZENLEMELER

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de yeni düzenlemelerle genişletilecek. Kısmi ödeme hakkı bedelli askerlik, hac ibadeti gibi alanlarda da geçerli olacak. Ayrıca 25 yaş altındaki üniversite öğrencileri için BES’e katılımı teşvik eden yeni uygulamalar devreye alınacak.

MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ VE DEVLET KATKISI

Halihazırda yürürlükte olan BES'ten farklı olarak TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Taslak düzenlemeye göre, çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiye eşit miktarda işveren katkısı da eklenerek birikim havuzuna yüzde 30’luk devlet katkısı dahil edilecek. Sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız şekilde yürütülecek.

Çalışanların TES kapsamında biriken primleri kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekiyor. TES aracılığıyla emekli olmak isteyenlerde kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranacak.

TES uygulamasından emekli olan vatandaşlar, sisteme yatırdıkları primler dikkate alınarak aylığa bağlanacak. Bu gelir, SGK’den alınacak temel emekli maaşından daha düşük olacak ve 'destekleyici' nitelik taşıyacak.

ÇALIŞAN HAKLARI KORUNACAK

Çalışanların işten ayrılmaları, istifa ya da işten çıkarılma durumlarında bireysel fon hesaplarındaki birikimleri korunacak. Belirli koşullar dışında fonlar silinmeyecek, iş değişikliklerinde hak kaybı yaşanmayacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK AYLIĞI FIRSATI

TES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliliğine ek olarak ikinci basamak bir sistem olarak kurgulandı. Tamamlayıcı emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi fakat emekli olmak için herhangi bir süre şartı bulunmuyor. Çalışanlar SGK’den emekli aylığı alırken, 60 yaşına geldiklerinde TES kapsamında ikinci bir emekli maaşına da hak kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi