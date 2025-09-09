Süper Yatırımcı Warren Buffett’tan Beklenmedik İtiraf: Hayal Kırıklığına Uğradım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, Kraft Heinz’ın yaklaşık %27,5 hissesine sahip ve 8,9 milyar dolarlık yatırımıyla en büyük ortak konumunda bulunuyor. Ancak şirketin bölünme kararının hissedar oylamasına sunulmaması, Buffett’ın sert eleştirilerine yol açtı. Ünlü yatırımcı, “Eğer oylama yapılmış olsaydı, bu bölünme engellenebilirdi” ifadelerini kullandı.

CEO ABEL DA KARŞI ÇIKMIŞ

Buffett ayrıca, Berkshire Hathaway CEO’su Greg Abel’in de bu ayrılık planına sıcak bakmadığını ve karar alınmadan önce açık şekilde itiraz ettiğini dile getirdi. Buffett’ın nadiren doğrudan eleştiri yapması, söz konusu açıklamaları daha dikkat çekici hale getirdi.

HİSSELERDE SERT DALGALANMA

Kraft Heinz, hafta başında bölünme kararını resmen duyurdu. Bu gelişme sonrası şirketin hisseleri bir günde %7,6 değer kaybı yaşadı. Ancak hafta sonunda toparlanarak kayıp oranını %2,4 seviyesine çekti.

Buffett ise birleşmenin “yanlış bir hamle” olduğunu kabul etmekle birlikte, bölünmenin de çözüm getirmeyeceği görüşünde. Deneyimli yatırımcı, “İki şirketi birleştirmek parlak bir fikir değildi ama ayırmak da sorunları ortadan kaldırmaz” değerlendirmesinde bulundu.

SORUNLAR YILLARDIR SÜRÜYOR

Aslında Buffett, 2019’da yaptığı açıklamalarda da Kraft Heinz için fazla ödeme yaptığını ve yatırım kararında hata yaptığını kabul etmişti. 2015’te gerçekleşen birleşmeden bu yana şirket hisseleri %69 değer kaybetti.

Gıda devinin en büyük problemleri arasında artan üretim maliyetleri ve tüketicilerin daha sağlıklı, uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi gösteriliyor. Bu eğilim, özellikle sos ve hazır gıda kategorilerinde kârlılığı ciddi şekilde baskıladı.

YENİ İSİMLER BELİRSİZ

Kraft ve Heinz’ın bölünme sonrası hangi isimlerle faaliyet göstereceği ise henüz netleşmedi.

