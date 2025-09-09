Ne BYD Ne Tesla Ne Togg! 700 Km Menzilli Fırtına Yollara Düşüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin’in Chengdu kentindeki fabrikada üretimi başlayan ES90, kısa süre içinde Avrupa yollarında olacak. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki liftback gövdeye sahip model, E segmentinde yer alıyor. Aerodinamik çizgileri ve sade iç mekanıyla ön plana çıkan araç, Avrupa’da 71 bin 990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GÜVENLİKTE YENİ STANDART

Volvo, ES90’ı bugüne kadarki “en güvenli araç” olarak tanıtıyor. Kokpitte minimal tasarım öne çıkarken, 14,5 inç dikey dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli modern bir görünüm sağlıyor. Bagaj hacmi 424 litre olup, arka koltuklar yatırıldığında 733 litreye kadar genişliyor.

PERFORMANS VE BATARYA SEÇENEKLERİ

ES90, motor seçenekleriyle de iddialı. Temel versiyon 245 beygir gücünde arkadan itişli olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli versiyonlar 442 ve 680 beygirlik seçeneklerle geliyor. En güçlü model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor.

Araç, 92 kWh ve 106 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğine sahip. Menzil, batarya kapasitesine göre 640 ila 700 kilometre arasında değişiyor. Üstelik 350 kW hızlı şarj desteği, bataryayı yalnızca 20 dakikada yüzde 80 doldurabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi