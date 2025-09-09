Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın"

Fıstık fiyatlarının yüzde 500 artmasıyla birlikte baklavacılara kritik bir çağrı yapıldı. Rekoltenin ciddi biçimde düşmesi nedeniyle üreticiler, bu yıl baklava fiyatlarına zam yapılmaması için uyarıda bulundu. Cevizli baklavayı bile fıstıklı fiyatına sattıklarını hatırlatan Azmi Çelik, "Kazancınızdan fedakarlık yapın" sözleriyle seslendi.

Son Güncelleme:
Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın"
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da kuraklık nedeniyle bu yıl fıstık rekoltesi yarı yarıya düştü. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde geçen yıl yaklaşık 8 bin ton fıstık üretilirken, bu yıl üretim 4 bin tona kadar geriledi. Rekoltedeki düşüş fiyatlara doğrudan yansıdı ve tezgahta geçen yıl 150-200 liradan satılan yaş fıstık bu yıl 700 liraya kadar yükseldi.

"KAZANCINIZDAN FEDAKARLIK YAPIN" ÇAĞRISI

Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın" - Resim : 1

Fiyatların tavan yapması üzerine üreticiler, baklavacılara seslenerek bu yıl fiyat artışını vatandaşa yansıtmamalarını istedi. Üreticiler, geçen yıl fıstık fiyatlarının düşük olmasına rağmen baklava fiyatlarının değişmediğini hatırlatarak, bu kez baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapmaları gerektiğini dile getirdi.

TAMAMEN DOĞAL ŞEKİLDE İŞLENİYOR

Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın" - Resim : 2

Fıstık hasadında son aşamaya gelindiğini belirten ihaleyi üstlenen firmanın yetkilisi Azmi Çelik, ürünlerin doğal yöntemlerle işlendiğini söyledi. Çelik, "İşçilerimiz sabah 5’ten akşam 17’ye kadar çalışıyor. Fıstıklar kabuğundan ayrıldıktan sonra güneşte kurutuluyor ve piyasaya öyle sürülüyor. Hiçbir kimyasal ya da ışıl işlem uygulanmıyor" dedi.

"BAKLAVACILAR ADİL DAVRANMALI"

Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın" - Resim : 3

Baklava fiyatlarının fıstık maliyetine endekslenmemesi gerektiğini savunan Çelik, "Geçen yıl rekolte yüksekti, fiyatlar düşüktü ama baklava fiyatında indirim yapılmadı. Bu yıl da fiyat artışı vatandaşa yüklenmemeli. Baklavacılar kendi kazançlarından feragat ederek adil davranmalı" ifadelerini kullandı.

Bu İçecek Alzheimer’ın En Büyük Düşmanı: Bilim İnsanları Açıkladı! Unutkanlığı Azaltıyor, Hafızayı Güçlendiriyor…Bu İçecek Alzheimer’ın En Büyük Düşmanı: Bilim İnsanları Açıkladı! Unutkanlığı Azaltıyor, Hafızayı Güçlendiriyor…Yaşam

Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi: Simit Zammı Askıya AlındıTicaret Bakanlığı Devreye Girdi: Simit Zammı Askıya AlındıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Baklava
Son Güncelleme:
Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı
Cem Küçük'ten İktidara 'Harç Pulu' Eleştirisi: 'Yüzde 100'e Yakın Zam Geldi... Bu Vergiyi Neden Ödüyoruz?' Cem Küçük'ten İktidara 'Zam' Eleştirisi
9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız 9 Eylül Günlük Burç Yorumları: Zayıf Noktalarınızdan Vurulacaksınız
Yeni Tazminat İçin Kolları Sıvadı! Jose Mourinho Yeşil Sahalara Geri Dönüyor: İşte Yeni Takımı… Yeni Tazminat İçin Kolları Sıvadı
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı
Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...' Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...'