Dudak Uçuklatan Zam! Fiyatı Yüzde 500 Birden Arttı! "Kazancınızdan Fedakarlık Yapın"

Şanlıurfa’da kuraklık nedeniyle bu yıl fıstık rekoltesi yarı yarıya düştü. Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi olan TİGEM’e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde geçen yıl yaklaşık 8 bin ton fıstık üretilirken, bu yıl üretim 4 bin tona kadar geriledi. Rekoltedeki düşüş fiyatlara doğrudan yansıdı ve tezgahta geçen yıl 150-200 liradan satılan yaş fıstık bu yıl 700 liraya kadar yükseldi.

"KAZANCINIZDAN FEDAKARLIK YAPIN" ÇAĞRISI

Fiyatların tavan yapması üzerine üreticiler, baklavacılara seslenerek bu yıl fiyat artışını vatandaşa yansıtmamalarını istedi. Üreticiler, geçen yıl fıstık fiyatlarının düşük olmasına rağmen baklava fiyatlarının değişmediğini hatırlatarak, bu kez baklavacıların kazançlarından fedakarlık yapmaları gerektiğini dile getirdi.

TAMAMEN DOĞAL ŞEKİLDE İŞLENİYOR

Fıstık hasadında son aşamaya gelindiğini belirten ihaleyi üstlenen firmanın yetkilisi Azmi Çelik, ürünlerin doğal yöntemlerle işlendiğini söyledi. Çelik, "İşçilerimiz sabah 5’ten akşam 17’ye kadar çalışıyor. Fıstıklar kabuğundan ayrıldıktan sonra güneşte kurutuluyor ve piyasaya öyle sürülüyor. Hiçbir kimyasal ya da ışıl işlem uygulanmıyor" dedi.

"BAKLAVACILAR ADİL DAVRANMALI"

Baklava fiyatlarının fıstık maliyetine endekslenmemesi gerektiğini savunan Çelik, "Geçen yıl rekolte yüksekti, fiyatlar düşüktü ama baklava fiyatında indirim yapılmadı. Bu yıl da fiyat artışı vatandaşa yüklenmemeli. Baklavacılar kendi kazançlarından feragat ederek adil davranmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA