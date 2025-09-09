Bu İçecek Alzheimer’ın En Büyük Düşmanı: Bilim İnsanları Açıkladı! Unutkanlığı Azaltıyor, Hafızayı Güçlendiriyor…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde hızla artan demans ve Alzheimer vakaları, bilim insanlarını önleyici çözümler konusunda yeni araştırmalara yönlendiriyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yeşil çayın içerdiği güçlü antioksidan EGCG bileşiğinin, B3 vitamini ile birlikte yaşlanan beyin hücrelerini canlandırdığını ve zararlı protein birikimlerini temizleyerek Alzheimer riskini azalttığını belirtti.

DEMANS VAKA SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Halihazırda dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin demansla mücadele ettiğini aktaran Prof. Dr. Asil, her yıl 10 milyon yeni vakanın ortaya çıktığını söyledi. 2030 yılında bu sayının 82 milyona, 2050’de ise 152 milyona ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

YEŞİL ÇAYIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Asil, diyet alışkanlıklarının demansın önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı. Dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan çayın, içerdiği kafein ve polifenoller sayesinde koruyucu etkiye sahip olduğunu söyledi. Özellikle yeşil çayın kateşin polifenolleri ile güçlü antioksidan etki gösterdiğini, beyinde iltihaplanmayı azalttığını ve Alzheimer’ın ana nedenlerinden biri olan amiloid-beta proteini birikimini engellediğini aktardı.

YEŞİL ÇAY TÜKETENLERDE RİSK AZALIYOR

Yeşil çayın sinir hücrelerini koruduğunu ve planlı hücre ölümünü engellediğini söyleyen Prof. Dr. Asil, toplum temelli çalışmaların da bu bulguları desteklediğini belirtti. Yapılan araştırmalara göre, düzenli yeşil çay tüketenlerde Alzheimer riskinin azaldığı, bilişsel fonksiyonların ise daha güçlü kaldığı tespit edildi.

Kaynak: İHA