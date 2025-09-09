Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi: Simit Zammı Askıya Alındı

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya çıkarılması yönündeki karar, vatandaşların tepkisi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 2026’nın ocak ayına kadar ertelendi.

Son Güncelleme:
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da geçtiğimiz günlerde alınan simit zammı kararı ertelendi. 15 liradan 20 liraya çıkarılması planlanan fiyat, Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından 2026 yılının ocak ayına kadar uygulanmayacak.

Simitçiler, pideciler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odaları başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talebin dikkate alındığı vurgulandı. Binlerce dilekçeyle esnafa ulaşan tüketiciler, fiyat artışının günlük yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi: Simit Zammı Askıya Alındı - Resim : 1

ZAM OCAK AYINA ERTELENDİ

Esnaf odaları, artan un, susam, enerji ve işletme giderlerine rağmen vatandaşın alım gücünü korumak için zam kararını ertelediklerini duyurdu. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

HEM VATANDAŞ HEM ESNAF DÜŞÜNÜLECEK

Ticaret Bakanlığı Devreye Girdi: Simit Zammı Askıya Alındı - Resim : 2

Açıklamanın devamında "Esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Simit Zam
