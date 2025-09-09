Vergi Sisteminde Yeni Dönem! Artık Daha Fazla Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yüz binlerce esnaf için basit usul dönemi sona erdi. Artık büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren taksiciler, minibüsçüler, tamirciler ve kuyumcular başta olmak üzere birçok meslek grubu gerçek usulde vergilendirilecek. Yeni sistemle birlikte esnafın vergi yükümlülükleri artarken, kayıtların daha şeffaf hale gelmesi hedefleniyor.

KİMLER GERÇEK USULE GEÇECEK?

Yeni düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51’inci maddesi kapsamında; emtia alım satımı ve imalatıyla uğraşanlar, inşaat işleriyle ilgilenenler, motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence yerleri sahipleri ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar gerçek usulde vergilendirilecek.

DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK

Bu değişiklikle birlikte özellikle taksiciler, minibüsçüler, tamirciler ve kuyumcular daha fazla vergi yükümlülüğü ile karşılaşacak. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon mükellef basit usulde vergi öderken, artık bu sistemden yararlanamayacak.

BASİT USUL VE GERÇEK USUL ARASINDAKİ FARK NE?

Basit usulde mükellefler yalnızca ticari kazanç üzerinden vergi verirken KDV, stopaj ve geçici vergi gibi kalemlerden muaf tutuluyordu. Gerçek usulde ise bu yükümlülükler devreye giriyor. Böylece vergi kayıtları daha şeffaf hale gelirken, işletmeler için muhasebe yükü de artacak.

AVANTAJLAR VE ZORLUKLAR

Gerçek usulde vergi sisteminde, giderlerin vergi matrahından düşülebilmesi ve işletmenin mali durumunun daha net görülebilmesi avantaj sağlıyor. Ayrıca bankalardan kredi ve finansman desteği alma ihtimali artıyor. Ancak defter tutma ve ayrıntılı raporlama zorunluluğu, küçük işletmeler için ek maliyet oluşturabilecek.

