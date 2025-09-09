Vergi Sisteminde Yeni Dönem! Artık Daha Fazla Ödenecek

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile yüz binlerce esnafın vergi sistemi değişti. Artık taksici, minibüsçü, tamirci ve kuyumcular başta olmak üzere birçok işletme basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek.

Son Güncelleme:
Vergi Sisteminde Yeni Dönem! Artık Daha Fazla Ödenecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yüz binlerce esnaf için basit usul dönemi sona erdi. Artık büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren taksiciler, minibüsçüler, tamirciler ve kuyumcular başta olmak üzere birçok meslek grubu gerçek usulde vergilendirilecek. Yeni sistemle birlikte esnafın vergi yükümlülükleri artarken, kayıtların daha şeffaf hale gelmesi hedefleniyor.

KİMLER GERÇEK USULE GEÇECEK?

Vergi Sisteminde Yeni Dönem! Artık Daha Fazla Ödenecek - Resim : 1

Yeni düzenlemeye göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51’inci maddesi kapsamında; emtia alım satımı ve imalatıyla uğraşanlar, inşaat işleriyle ilgilenenler, motorlu taşıtların bakım ve onarımını yapanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence yerleri sahipleri ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar gerçek usulde vergilendirilecek.

DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK

Bu değişiklikle birlikte özellikle taksiciler, minibüsçüler, tamirciler ve kuyumcular daha fazla vergi yükümlülüğü ile karşılaşacak. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon mükellef basit usulde vergi öderken, artık bu sistemden yararlanamayacak.

Vergi Sisteminde Yeni Dönem! Artık Daha Fazla Ödenecek - Resim : 2

BASİT USUL VE GERÇEK USUL ARASINDAKİ FARK NE?

Basit usulde mükellefler yalnızca ticari kazanç üzerinden vergi verirken KDV, stopaj ve geçici vergi gibi kalemlerden muaf tutuluyordu. Gerçek usulde ise bu yükümlülükler devreye giriyor. Böylece vergi kayıtları daha şeffaf hale gelirken, işletmeler için muhasebe yükü de artacak.

AVANTAJLAR VE ZORLUKLAR

Gerçek usulde vergi sisteminde, giderlerin vergi matrahından düşülebilmesi ve işletmenin mali durumunun daha net görülebilmesi avantaj sağlıyor. Ayrıca bankalardan kredi ve finansman desteği alma ihtimali artıyor. Ancak defter tutma ve ayrıntılı raporlama zorunluluğu, küçük işletmeler için ek maliyet oluşturabilecek.

Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı?Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı?Ekonomi
OVP Senaryosu Zam Hesaplarını Değiştirdi! İşte Meslek Meslek Ocak 2026 Zamlı MaaşlarOVP Senaryosu Zam Hesaplarını Değiştirdi! İşte Meslek Meslek Ocak 2026 Zamlı MaaşlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vergi Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Ne BYD Ne Tesla Ne Togg! 700 Km Menzilli Fırtına Yollara Düşüyor Ne BYD Ne Tesla Ne Togg! 700 Km Menzilli Fırtına Yollara Düşüyor
Trabzonspor Maçı Öncesi Fenerbahçe’ye Ederson Müjdesi! Taraftarlar Stada Akın Edecek Fenerbahçe'ye Ederson Müjdesi
Dolar Yeniden Yükselişe Geçti! Piyasalar Gergin: 9 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin Güne Nasıl Başladı? Dolar Yeniden Yükselişte! Piyasalar Gergin
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi! İşte 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda Kuralar Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
İsrail'in Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkmışlardı: Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı
Altın Yeniden Zirveye Tırmandı, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı