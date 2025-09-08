OVP Senaryosu Zam Hesaplarını Değiştirdi! İşte Meslek Meslek Ocak 2026 Zamlı Maaşlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2026’da yapılacak zamlara çevrildi. Yeni açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak açıklandı. Bu öngörüye göre memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamaları da yeniden şekillendi.

TOPLU SÖZLEŞME KARARLARI

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanmış ve 2026-2027 yıllarındaki zam oranları belirlenmişti. Buna göre 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca taban aylığa 1000 TL’lik ek artış da uygulanacak.

ENFLASYON FARKI HESAPLAMALARI

Memur maaşlarının artışında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da belirleyici olacak. OVP’de yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5, Merkez Bankası’nın ara hedefi ise yüzde 24 olarak açıklandı. Bu rakamlar, Ocak 2026’da uygulanacak maaş zammının seyrini doğrudan etkileyecek.

HESAPLAMADA NELER DAHİL EDİLDİ?

Zamlı maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardımı ödeneği dikkate alındı. Çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubu ile diğer çocuk için ödenekler eklendi. Ancak ek ders, döner sermaye, yabancı dil tazminatı, vekalet ücreti ve bölgesel ödemeler hesaplamalara dahil edilmedi. Ayrıca 1000 TL taban aylık artışı da bu hesaplamalara yansıtılmadı.

Milyonlarca memur için 2026 Ocak zammı, hem toplu sözleşme hükümleri hem de gerçekleşecek enflasyon oranına bağlı olarak şekillenecek. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimaline göre Ocak 2026 zam hesabı şu şekilde:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 89 bin 254 TL

Memur (ÜniversiteMezunu)

Derece: 9/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 61 bin 261 TL

Polis Memuru

Derece: 8/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 79 bin 270 TL

Başkomiser

Derece: 3/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 86 bin 728 TL

Uzman Doktor

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 146 bin 840 TL

Hemşire (Üniversite mezunu)

Derece: 5/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 71 bin 906

Mühendis

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 91 bin 48 TL

Teknisyen (Lise Mezunu)

Derece: 11/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 63 bin 509 TL

Profesör

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 129 bin 642 TL

Araştırma Görevlisi

Derece: 7/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 86 bin 125 TL

Vaiz

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 74 bin 417 TL

Avukat

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 85 bin 593 TL

Uzman Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 78 bin 900 TL

Öğretmen

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL

OVP Enflasyon oranı 28,5% (Zam oranı yüzde 16,43): 71 bin 192 TL

Kaynak: Haber Merkezi