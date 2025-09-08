Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca çalışanın maaş kartı gibi kullandığı yemek kartlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, sektörün yemek kartı devleri Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlattı. Şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaştıkları ve rekabete hassas bilgileri aralarında değiştirdikleri iddiaları üzerine inceleme derinleştirildi. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca çalışan, günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen yemek kartlarının akıbetini sorguluyor.

REKABETİ KISITLAYICI DAVRANIŞ İDDİASI

Yapılan açıklamada, söz konusu firmaların ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaşımı yaptıkları ve rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırılacağı ifade edildi.

4 DEV ŞİRKETE SORUŞTURMA

Önaraştırmada elde edilen verilerin, şirketlerin rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı. Bunun üzerine Rekabet Kurulu, dört büyük yemek kartı şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

YEMEK KARTLARININ DURUMU NE OLACAK?

Rekabet Kurumu’nun soruşturması şu anda yalnızca şirketlerin rekabet kurallarına uyup uymadığını incelemeye odaklanıyor. Bu nedenle yemek kartlarının kullanım alanları ya da çalışanlara sağlanan avantajların etkilenmesi beklenmiyor. Kartların işleyişi ve sunduğu avantajlar şimdilik aynen devam edecek.

