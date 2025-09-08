Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?

Milyonlarca kişinin kullandığı yemek kartı sisteminde büyük soruşturma başladı. Rekabet Kurumu, Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard’ı rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla mercek altına aldı. Gözler şimdi milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik soruya çevrildi: Yemek kartları iptal mi olacak? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca çalışanın maaş kartı gibi kullandığı yemek kartlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, sektörün yemek kartı devleri Edenred, Multinet, Pluxee ve Setcard hakkında soruşturma başlattı. Şirketlerin ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaştıkları ve rekabete hassas bilgileri aralarında değiştirdikleri iddiaları üzerine inceleme derinleştirildi. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca çalışan, günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen yemek kartlarının akıbetini sorguluyor.

REKABETİ KISITLAYICI DAVRANIŞ İDDİASI

Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak? - Resim : 1

Yapılan açıklamada, söz konusu firmaların ihalelerde danışıklı hareket ettikleri, müşteri paylaşımı yaptıkları ve rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu durumun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırılacağı ifade edildi.

4 DEV ŞİRKETE SORUŞTURMA

Önaraştırmada elde edilen verilerin, şirketlerin rekabeti sınırlayıcı davranışlarda bulunmuş olabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı. Bunun üzerine Rekabet Kurulu, dört büyük yemek kartı şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak? - Resim : 2

YEMEK KARTLARININ DURUMU NE OLACAK?

Rekabet Kurumu’nun soruşturması şu anda yalnızca şirketlerin rekabet kurallarına uyup uymadığını incelemeye odaklanıyor. Bu nedenle yemek kartlarının kullanım alanları ya da çalışanlara sağlanan avantajların etkilenmesi beklenmiyor. Kartların işleyişi ve sunduğu avantajlar şimdilik aynen devam edecek.

Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz BüyüyorÇalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz BüyüyorEkonomi
Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına GidiyorDev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına GidiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yemek kartı Rekabet Kurulu
Son Güncelleme:
Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor Dev Tesisler Teker Teker Kapanıyor! Milyonluk Fabrikalar Yok Pahasına Gidiyor
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
Çalışanların Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği: Forbes Uyardı! Sessiz Kriz Büyüyor Forbes Yüksek Maaş İçin Yeni Taktiği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi