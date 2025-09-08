SGK Resmen Duyurdu: Hizmet Dökümüne Bakın Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çıkan EYT yasası ile birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesi işe başlayan vatandaşlar yaş şartı olmadan emeklilik başvurusu yapma hakkı kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru sürecinde hizmet dökümünde yer alan bazı kayıtların emeklilik hakkını etkileyebileceğini açıkladı.

SGK yetkililerin uyarılarına göre; hizmet dökümlerinde görünen ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harflerinin, başvuruların geçerliliğini etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durum, başvurunun reddedilmesine ve emeklilik hakkının kaybedilmesine yol açabiliyor.

HANGİ HARF NE ANLAMA GELİYOR?

SGK müfettişi Nergis Şimşek, hizmet dökümünde yer alan harflerin sigorta kayıtlarının durumunu gösterdiğini ifade ediyor. Harflerin anlamları şöyle:

S (Sahte): Hizmet dökümündeki sigorta kaydının sahte olduğunu gösterir. Bu kayıtlara dayalı emeklilik başvuruları geçersiz sayılır.

Ş (Şüpheli): Sigorta kaydı şüpheli olarak işaretlenmiş ve incelemeye alınmıştır. Başvuru sürecinde bu kayıtlar dikkatle incelenir.

K (Kontrollü): Kayıt kontrol altında olup denetim sürecindedir. Bu tür kayıtlardan kaynaklı emeklilik işlemleri geçersiz sayılabilir.

HİZMET DÖKÜMÜNÜZDE BU HARFLER YER ALIYORSA AMAN DİKKAT!

EYT başvurusunda bulunan vatandaşların hizmet dökümünü e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor. Eğer dökümde ‘S’, ‘Ş’ veya ‘K’ harfleri bulunuyorsa, bu durum derhal SGK’ya bildirilmelidir. Uzmanlar, kayıtların doğru ve eksiksiz olması halinde emeklilik sürecinin sorunsuz ilerleyeceğini belirtiyor.

SGK yetkilileri, yanlış veya eksik kayıtlara dayalı başvuruların geçersiz sayılacağını ve bu durumun vatandaşların emeklilik hakkını kaybetmesine yol açabileceğini bildiriyor. Bu nedenle başvuru öncesinde hizmet dökümünün dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.

EYT yasası ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları korunuyor. Yaş şartı kaldırıldığı için, yeterli prim ve sigortalılık süresini dolduran vatandaşlar başvuru yapabiliyor. SGK, eksik veya hatalı bilgilerin tespit edilmesi halinde başvurunun reddedileceğini duyuruyor.

Kaynak: Haber Merkezi