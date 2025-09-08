Bilim İnsanları Açıkladı: Kahvaltıyı Bu Saatte Yapmak Ömrü Kısaltıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahvaltının yalnızca günün en önemli öğünü değil, aynı zamanda ne zaman yapıldığının da yaşam süresi üzerinde etkili olabileceği ortaya çıktı. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, erken kahvaltı eden yaşlı bireylerin, geç kahvaltı yapanlara kıyasla daha uzun yaşadığını gösterdi.

ERKEN KAHVALTI, DAHA UZUN ÖMÜR

Ortalama yaşı 64 olan 3 bin kişinin 20 yıl boyunca izlendiği çalışmada, sabah 07.50’de kahvaltı yapanların, 08.50’de kahvaltı edenlerden daha uzun yaşadığı belirlendi. Katılımcıların çoğu uyandıktan yaklaşık 1,5 saat sonra kahvaltı yaparken, akşam yemeğini de günün bitiminden 5 saat önce tüketiyordu.

GEÇ KAHVALTI RİSKİ ARTIRIYOR

Massachusetts General Hospital’dan Dr. Hassan Dashti’nin öncülük ettiği araştırmada, kahvaltının her bir saat gecikmesinin erken ölüm riskini %11 oranında artırabileceği vurgulandı. Gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin öğünlerini de geciktirdiği, bu durumun depresyon, yorgunluk ve hastalık riskini artırdığı gözlemlendi.

BİYOLOJİK SAAT İÇİN ÖNEMLİ

Dr. Dashti, erken kahvaltının vücudun sirkadiyen ritmini desteklediğini belirterek, “Sabah kahvaltısı organlara günün başladığını hatırlatan güçlü bir sinyaldir. Bu, yaşla birlikte zayıflayan biyolojik saati güçlendirir” dedi.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARI DESTEKLİYOR

Her ne kadar araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmasa da, kahvaltı saatinin yaşlı bireyler için sağlık göstergesi olabileceği ifade edildi. Daha önceki çalışmalar da düzenli kahvaltının kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini azalttığını, kahvaltıyı atlamanın ise kalp-damar sağlığına zarar verdiğini göstermişti.

Kaynak: Haber Merkezi