Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı

Hibrit otomobiller, düşük yakıt tüketimi ve çevreci teknolojileriyle son yılların en çok tercih edilen araçları arasında yer alıyor. Ancak birçok usta, bazı hibrit modellerin alıcısını pişman ettireceğini belirtiyor.

Son Güncelleme:
Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanayi ustaları ve otomotiv uzmanları, her hibrit modelin aynı performansı sunmadığını, hatta bazı popüler seçeneklerin sahiplerine ciddi masraf çıkarabileceğini söylüyor. Listeye göre, kronik arızalarıyla tanınan minivanlardan yangın riski nedeniyle dava konusu olan SUV’lara kadar dört hibrit model, “paranızı boşa harcamayın” uyarısıyla öne çıkıyor.

Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı - Resim : 1

HİBRİT ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

İlk üretim yılından uzak durun: Otomotiv uzmanı Chris Pyle, yeni çıkan modellerin fabrika hatalarına daha açık olduğunu belirterek, “İlk yıl satın alırsanız kobay olursunuz” ifadelerini kullanıyor.

Kullanım amacınızı gözden geçirin: Hibritler en çok şehir içi trafikte tasarruf sağlıyor. Sürekli uzun yol yapan sürücüler için beklenen verim elde edilemeyebilir.

Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı - Resim : 2

USTALARIN 'UZAK DURUN' DEDİĞİ 4 MODEL

İşte ustaların “uzak durun” dediği 4 hibrit model:

1. Chrysler Pacifica Hibrit
Filolar tarafından sıkça tercih edilen bu minivan, ilk yıllarda sorunsuz gibi görünse de ilerleyen dönemde şarj problemleri, elektrik arızaları ve hatta motorun tamamen devre dışı kalması gibi ciddi sorunlarla gündeme geliyor.

2. Toyota Sequoia Hibrit
60 bin doların üzerindeki fiyatına rağmen yaklaşık 11,7 litre/100 km tüketimiyle verimlilik açısından beklentileri karşılamıyor. Güçlü bir SUV olmasına karşın hem pahalı hem de ekonomik olmayan yapısı ve sınırlı bagaj hacmi eleştiri topluyor.

3. Jeep Grand Cherokee 4xe ve Wrangler 4xe
Markanın ikonik modellerinin hibrit versiyonları, geleneksel motor ve şanzıman sıkıntılarına ek olarak batarya arızaları ve yangın riskiyle anılıyor. Wrangler’ın kendi kendine alev aldığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, bu modeller hakkında toplu dava açıldığı da biliniyor.

4. Ford F-150 Hibrit
ABD’nin en çok satan kamyoneti olan F-150’nin hibrit versiyonu, özellikle jeneratör kullanımında aşırı gürültü çıkarmasıyla şikâyet konusu. Ayrıca turbo motorlarda, hibrit sistemle birlikte daha fazla sorun yaşandığı belirtiliyor.

BYD Fabrikası İçin İmzayı Attı! Tarih Verildi, İlk Üretim İçin Geri Sayım BaşladıBYD Fabrikası İçin İmzayı Attı! Tarih Verildi, İlk Üretim İçin Geri Sayım BaşladıEkonomi

Ne BYD Ne Tesla Ne Togg! 700 Km Menzilli Fırtına Yollara DüşüyorNe BYD Ne Tesla Ne Togg! 700 Km Menzilli Fırtına Yollara DüşüyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
En Mutlu Günü: Galatasaray’ın Yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca İle Nişanlandı Yunus Akgün Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi
Otomotiv Devi Borsadan Çıkarıldı: Hisseleri Dibi Gördü! Otomotiv Devi Borsadan Çıkarıldı: Hisseleri Dibi Gördü!
Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak Galatasaray'da İki Yıldız İçin Karar Verildi
İstanbul Kayyımı Piyasaları Sarstı! Borsada Büyük Kayıp İstanbul Kayyımı Piyasaları Sarstı
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı Özgür Özel'in Ofisine Abluka! Milletvekilleri İçeri Alınmadı
Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...' Canan Kaftancıoğlu O Yoruma Ateş Püskürdü! 'Ulan Fetöcü...'