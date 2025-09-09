Alıcısını Pişman Ettiren 4 Hibrit Otomobil Açıklandı, Uzmanlar Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanayi ustaları ve otomotiv uzmanları, her hibrit modelin aynı performansı sunmadığını, hatta bazı popüler seçeneklerin sahiplerine ciddi masraf çıkarabileceğini söylüyor. Listeye göre, kronik arızalarıyla tanınan minivanlardan yangın riski nedeniyle dava konusu olan SUV’lara kadar dört hibrit model, “paranızı boşa harcamayın” uyarısıyla öne çıkıyor.

HİBRİT ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

İlk üretim yılından uzak durun: Otomotiv uzmanı Chris Pyle, yeni çıkan modellerin fabrika hatalarına daha açık olduğunu belirterek, “İlk yıl satın alırsanız kobay olursunuz” ifadelerini kullanıyor.

Kullanım amacınızı gözden geçirin: Hibritler en çok şehir içi trafikte tasarruf sağlıyor. Sürekli uzun yol yapan sürücüler için beklenen verim elde edilemeyebilir.

USTALARIN 'UZAK DURUN' DEDİĞİ 4 MODEL

İşte ustaların “uzak durun” dediği 4 hibrit model:

1. Chrysler Pacifica Hibrit

Filolar tarafından sıkça tercih edilen bu minivan, ilk yıllarda sorunsuz gibi görünse de ilerleyen dönemde şarj problemleri, elektrik arızaları ve hatta motorun tamamen devre dışı kalması gibi ciddi sorunlarla gündeme geliyor.

2. Toyota Sequoia Hibrit

60 bin doların üzerindeki fiyatına rağmen yaklaşık 11,7 litre/100 km tüketimiyle verimlilik açısından beklentileri karşılamıyor. Güçlü bir SUV olmasına karşın hem pahalı hem de ekonomik olmayan yapısı ve sınırlı bagaj hacmi eleştiri topluyor.

3. Jeep Grand Cherokee 4xe ve Wrangler 4xe

Markanın ikonik modellerinin hibrit versiyonları, geleneksel motor ve şanzıman sıkıntılarına ek olarak batarya arızaları ve yangın riskiyle anılıyor. Wrangler’ın kendi kendine alev aldığı görüntüler sosyal medyada yayılırken, bu modeller hakkında toplu dava açıldığı da biliniyor.

4. Ford F-150 Hibrit

ABD’nin en çok satan kamyoneti olan F-150’nin hibrit versiyonu, özellikle jeneratör kullanımında aşırı gürültü çıkarmasıyla şikâyet konusu. Ayrıca turbo motorlarda, hibrit sistemle birlikte daha fazla sorun yaşandığı belirtiliyor.

