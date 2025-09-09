Cem Küçük'ten İktidara 'Harç Pulu' Eleştirisi: 'Yüzde 100'e Yakın Zam Geldi... Bu Vergiyi Neden Ödüyoruz?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu yurt dışı çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yükseltildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, harç tutarı 710 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Yeni tutar hemen yürürlüğe girerken, geçici bir madde ile 10 günlük geçiş süresi tanındı. Buna göre, 9 Eylül 2025’ten sonraki 10 gün içinde yurtdışına çıkacak olan ve harcını eski tutardan ödemiş kişilere fark ücreti yansıtılmayacak.

150'DEN BİN LİRAYA...

Yurt dışına çıkış harcı, geçen yıl temmuz ayında 150 liradan 500 liraya yükseltilmiş, bu yılın ocak ayında ise 710 lira olarak belirlenmişti. Harç puluna dün gece yeni bir zam geldi. Harç pulunun bin liraya yükseltilmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

CEM KÜÇÜK'TEN ELEŞTİRİ

Yurt dışına çıkış harcına yapılan yüksek zam, iktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ün de tepkisini çekti. Küçük, geçen yıl 500 lira olan harcın bin liraya yükseldiğini söyleyerek kararı eleştirdi.

Küçük, sosyal medya hesabından, "Yurt dışı çıkış harcına bir yılda %100’e yakın zam… 2024’te 500 lira olan harç, ocak ayında 710 liraya yükselmişti. Dün alınan kararla birlikte rakam 1000 liraya çıkarıldı. Böylece bir yıl içinde harca %80’in üzerinde zam yapılmış oldu. Enflasyon %35 seviyesinde. Yurt dışına çıkmak artık iyice zorlaştı. Zaten neden bu vergiyi ödüyoruz, o da ayrı bir konu." diye yazdı. Küçük'ün paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

Yurt dışı çıkış harcına bir yılda % 100’e yakın zam



🗣️2024’te 500 lira olan harç, ocak ayında 710 liraya yükselmişti. Dün alınan kararla birlikte rakam 1000 liraya çıkarıldı. Böylece bir yıl içinde harca %80’in üzerinde zam yapılmış oldu. Enflasyon % 35 seviyesinde. Yurt dışına… — Cem Küçük (@cemkucuk55) September 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi