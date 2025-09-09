İstanbul Kayyımı Piyasaları Sarstı! Borsada Büyük Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2 Eylülde CHP’nin İstanbul il yönetimine kayyım atanmasıyla tırmanan siyasi gerilim borsayı sarstı. Borsa İstanbul’da yalnızca bir haftada 800 milyar lira (19.4 milyar dolar) buharlaştı; tek bir günde ise yaklaşık 270 milyar TL (6.5 milyar dolar) değer kaybı yaşandı. Geçen haftayı kayıpla kapatan BIST100 endeksinde dünkü kayıp yüzde 3’ü buldu. Endeks günü yüzde 2.61 düşüşle 10.449 puandan kapattı.

TCMB REZERVLERİ ERİDİ

Döviz kurları Merkez Bankası’nın (TCMB) yoğun döviz satışlarıyla yapay biçimde baskılanırken, dolar günü 41.2640 liradan, euro 48.5320 liradan tamamladı. Geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı hesaplanan TCMB, rezervleri eriterek kuru makyajlamaya devam etti. Türkiye’nin siyasi baskılar nedeniyle gelişmekte olan piyasalardan giderek negatif ayrıştığını vurgulayan İş Yatırım, “Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve artçı siyasi şoklarla dünyadan kopmaya devam ediyor. Maalesef süreç, artçı siyasi şoklar nedeniyle inişli çıkışlı olacak. Piyasalar bu süreçte ekonomiyi dirhemle alırken, siyaseti okka ile satabilir” değerlendirmesinde bulundu.

'İKTİDARDA KALMA ÇABASI KRİZE SÜRÜKLÜYOR'

Türkiye’deki gelişmelerin ardından sadece kazanca odaklandıkları için eleştirilen uluslararası yatırımcılar da demokrasi çağrısı yapmaya başladı. Uluslararası Finans Enstitütüsü Başekonomisti Robin Brooks, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin lideri Ekrem İmamoğlu’nu mart ayında tutukladığında Türkiye’den son derece büyük bir sermaye kaçışı gerçekleşti. Eğer Erdoğan muhalefeti zayıflatmaya devam ederse, Türkiye’nin geleceği böyle olacak. Erdoğan’ın iktidarda kalması çabası Türkiye’yi döviz krizine ve devalüasyona sürüklüyor” değerlendirmesini yaparken, ekonomist Timothy Ash, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve muhalefete ihtiyacı var” diye konuştu.

