Otomotiv Devi Borsadan Çıkarıldı: Hisseleri Dibi Gördü!

Almanya’nın köklü otomobil üreticilerinden Porsche, ülkenin en büyük 30 şirketinin işlem gördüğü prestijli DAX endeksinden çıkarıldı. Şirketin hisseleri 45 euroya kadar geriledi.

Borsa işletmecisi Deutsche Börse’nin yaptığı açıklamaya göre, 22 Eylül 2025 itibarıyla Porsche AG ile laboratuvar ekipmanı üreticisi Sartorius endekste yer almayacak. Bu iki şirketin yerine ise mühendislik firması GEA ile dijital gayrimenkul platformu Scout24 ilk kez DAX’a dahil edilecek.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Porsche’nin 2022 sonunda gerçekleşen halka arzında hisse fiyatı 82,5 eurodan açılmış ve kısa sürede 120 euro seviyesini görmüştü. Ancak son aylarda yaşanan sert değer kaybıyla hisse fiyatı 45 euroya kadar düştü. Uzmanlara göre bu düşüş, şirketin endeksten çıkarılmasında belirleyici rol oynadı.

Lüks segmentte güçlü marka değerine sahip olmasına rağmen Porsche, Çin’de daralan otomobil talebi, ABD ile ticaret gerilimleri ve elektrikli araç satışlarının beklentileri karşılamaması nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Elektrikli Taycan modeli dikkat çekse de, markanın efsanevi 911 serisinin yakaladığı etkiyi oluşturamadı. Bu durum, yüksek fiyatlı elektrikli araçlara olan ilgiyi sınırladı.

ALMAN OTOMOTİVİNDE YAPISAL SORUNLAR

Analistler, Porsche’nin DAX’tan çıkarılmasının sadece markaya özgü bir gelişme olmadığını, Alman otomotiv sektörünün genel sorunlarının yansıması olduğunu belirtiyor. Son yıllarda endeks içindeki otomotiv devlerinin ağırlığının azaldığı, Çinli markaların yükselişi ve ABD’nin ticaret politikalarının Alman üreticileri baskı altına aldığı ifade ediliyor.

Şirketin önümüzdeki dönemde yeniden toparlanma ihtimali bulunsa da yönetim kademesinde değişiklik olabileceği konuşuluyor. Volkswagen ve Porsche’nin yönetimini aynı anda yürüten Oliver Blume’nin, ilerleyen dönemde yalnızca ana şirkete odaklanabileceği kulislerde gündeme geliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK DEĞİŞİKLİK

DAX, MDAX, SDAX ve TecDAX endekslerinde yapılan bu tür güncellemeler, endeksleri birebir takip eden yatırım fonlarının portföylerinde yeniden düzenleme yapmasına yol açıyor. Bu nedenle alınan karar, yatırımcıları doğrudan etkileyecek.

