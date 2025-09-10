Üretimde 'Yok yılı' Alarmı: 1 Ayda Yüzde 60 Zam Geldi! Fiyatlar Fren Tutmuyor

Zeytinyağında üretim düşüşü fiyatları hızla yukarı çekti. Son bir ayda litre fiyatı 150 TL’den 240 TL’ye çıkarken, stoklarda kalan yağların kalitesinin de risk altında olduğu belirtiliyor.

Üretimde 'Yok yılı' Alarmı: 1 Ayda Yüzde 60 Zam Geldi! Fiyatlar Fren Tutmuyor
Zeytinyağı üreticileri bu sezonu "Yok yılı" olarak nitelendirirken, düşen rekolte fiyatları da doğrudan etkilemeye başladı. Hem iç piyasada hem de küresel pazarda zeytinyağına ciddi zam geldi.

FİYATLAR SON BİR AYDA UÇTU

Türkiye’de üreticiden çıkan zeytinyağının litresi bir ay içinde 150 TL’den 240 TL’ye yükseldi. Küresel ölçekte ise fiyatlar 3,4 dolardan 4,4 dolara çıktı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, kuraklığın rekolteyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Zeytin ağaçlarına su verilemedi. Bu durum üretimi azalttı, fiyatlara da yansıdı. Yurt dışına endekslediğimizde geçen ay 3,5 euro olan fiyatlar bugün 5 euroya çıktı" dedi.

Üretimde 'Yok yılı' Alarmı: 1 Ayda Yüzde 60 Zam Geldi! Fiyatlar Fren Tutmuyor - Resim : 1

STOKTAKİ YAĞLAR KALİTE SORUNU YAŞIYOR

Geçen yıl yüksek üretim ve ihracat yasağı nedeniyle depolarda önemli miktarda stok birikti. Ancak bu yağların kalitesi tartışma konusu. Üretici Mustafa Kürlek, "Yağların büyük bölümü işletmelerin emanet depolarında ya da üreticilerin evlerinin altında tutuluyor. Bu koşullarda ürünün kalitesini korumak mümkün olmuyor" diyerek sorunlara dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELER?

Üretimde 'Yok yılı' Alarmı: 1 Ayda Yüzde 60 Zam Geldi! Fiyatlar Fren Tutmuyor - Resim : 2

Kalp ve Damar Sağlığı
İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri ve E vitamini sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürür, iyi kolesterolü (HDL) yükseltir.
Damar tıkanıklığı riskini azaltarak kalp krizi ve felç ihtimalini düşürür.

Sindirim ve Bağırsak Sağlığı
Mide asidini dengeleyerek ülser ve gastrit riskini azaltır.
Hafif müshil etkisiyle bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır, kabızlığı önler.

Bağışıklık Sistemi
Yüksek oranda bulunan antioksidanlar (özellikle polifenoller) vücudu serbest radikallerden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı direnç sağlar.

Cilt ve Saç Sağlığı
Doğal nemlendirici etkisiyle cildi besler, kuruluğu giderir.
Saçlara parlaklık ve canlılık katar, dökülmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Beyin Sağlığı
Düzenli tüketildiğinde Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebilir.
Hafızayı ve odaklanmayı destekler.

Kilo Kontrolü
Tokluk hissi sağlar, iştahı dengeler.
Sağlıklı yağ olarak diyetlerde tercih edilir.

Kaynak: NTV

