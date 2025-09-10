Altın Kazandırıyor, Yatırımcıların Gözü O Rakamda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın yatırımcıları son dönemde kazançlı günler yaşıyor. ABD’de faiz indirimi beklentileri ve yakından takip edilen enflasyon verileri, değerli metaldeki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Özellikle 3 bin 600 dolar seviyesinin üzerinde tutunan ons altın, yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

ABD üretici fiyat enflasyonu verileri bugün, tüketici fiyat enflasyonu ise perşembe günü açıklanacak. Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranı gidişatına dair önemli ipuçları sunacak. Öte yandan, hükümetin açıkladığı verilere göre ABD ekonomisi mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde, daha önce tahmin edilenden 911 bin daha az istihdam yarattı. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verileri de zayıflayan işgücü piyasasına işaret ederek, Fed’in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

Piyasalarda 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi tamamen fiyatlanmış durumda. Daha büyük, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 6 seviyesinde görülüyor.

ALTIN KAZANDIRIYOR

Altın fiyatları, bu yıl yüzde 38 artış göstererek 2024’teki yüzde 27’lik yükselişin ardından değer kazancını sürdürdü. Zayıf dolar, merkez bankalarının güçlü alımları, güvercin para politikaları ve artan küresel belirsizlikler bu yükselişte etkili oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 3 bin 625 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 620, en yüksek 3 bin 642 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 3 bin 642 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 4 bin 810 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 805, en yüksek 4 bin 834 lira seviyeleri test edildi. Şu sıralar 4 bin 834 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.834,07 TL

Çeyrek altın 8.051,00 TL

Yarım altın 16.101,00 TL

Tam altın 32.186,03 TL

Gremse altın 80.711,91 TL

Kaynak: Haber Merkezi