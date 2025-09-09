İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü! Aylık Taksit 12 Bin Liraya Kadar Geriledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürerken, taşıt kredisi faiz oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor. 48 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,90 seviyesine kadar geriledi. Ancak kredi limiti 280 bin TL ile sınırlı. Uzmanlar, araç ihtiyacı acil olmayan vatandaşlara "Bir süre bekleyin" tavsiyesinde bulunuyor.

48 AY VADEDE AYLIK ÖDEME 12 BİN 706 TL

280 bin TL tutarındaki taşıt kredisi, yüzde 2,90 faiz oranıyla 48 ay vadeye yayıldığında aylık taksitler 12 bin 706 TL’ye denk geliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 611 bin 533 TL’ye ulaşıyor. Bu nedenle vatandaşların kredi kullanmadan önce bütçe hesabını dikkatle yapması gerektiği belirtiliyor.

GALERİLERDE HAREKETLİLİK VAR

Kanal D Haber’e konuşan galerici Hulusi Cankurtaran, faizlerdeki gerilemenin piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Faizlerin düşmesi otomobil piyasasındaki ihtiyaçları karşılamada büyük etken olacak" dedi. Piyasanın son aylarda yüksek faiz nedeniyle yavaşladığını hatırlatan Cankurtaran, yeni dönemde talebin artacağını söyledi.

YIL SONUNA KADAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri doğrultusunda kredi faizlerinin yıl sonuna kadar daha da gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlara göre taşıt kredisi faiz oranı önümüzdeki aylarda yüzde 2,50 seviyelerine kadar inebilir. Bu nedenle araç ihtiyacı acil olmayanların biraz daha beklemesi öneriliyor.

Kaynak: Kanal D Haber