İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü! Aylık Taksit 12 Bin Liraya Kadar Geriledi

Taşıt kredisi faizleri yüzde 2,90’a kadar geriledi, 48 ay vadeli 280 bin TL kredi için aylık ödeme 12 bin 706 TL oldu. Ancak uzmanlar, faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 2,50 seviyelerine inebileceğini söyleyerek acil ihtiyacı olmayanlara 'bekleyin' çağrısı yaptı.

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü! Aylık Taksit 12 Bin Liraya Kadar Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürerken, taşıt kredisi faiz oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor. 48 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,90 seviyesine kadar geriledi. Ancak kredi limiti 280 bin TL ile sınırlı. Uzmanlar, araç ihtiyacı acil olmayan vatandaşlara "Bir süre bekleyin" tavsiyesinde bulunuyor.

48 AY VADEDE AYLIK ÖDEME 12 BİN 706 TL

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü! Aylık Taksit 12 Bin Liraya Kadar Geriledi - Resim : 1

280 bin TL tutarındaki taşıt kredisi, yüzde 2,90 faiz oranıyla 48 ay vadeye yayıldığında aylık taksitler 12 bin 706 TL’ye denk geliyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 611 bin 533 TL’ye ulaşıyor. Bu nedenle vatandaşların kredi kullanmadan önce bütçe hesabını dikkatle yapması gerektiği belirtiliyor.

GALERİLERDE HAREKETLİLİK VAR

Kanal D Haber’e konuşan galerici Hulusi Cankurtaran, faizlerdeki gerilemenin piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Faizlerin düşmesi otomobil piyasasındaki ihtiyaçları karşılamada büyük etken olacak" dedi. Piyasanın son aylarda yüksek faiz nedeniyle yavaşladığını hatırlatan Cankurtaran, yeni dönemde talebin artacağını söyledi.

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Taşıt Kredisi Faizleri Düştü! Aylık Taksit 12 Bin Liraya Kadar Geriledi - Resim : 2

YIL SONUNA KADAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentileri doğrultusunda kredi faizlerinin yıl sonuna kadar daha da gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlara göre taşıt kredisi faiz oranı önümüzdeki aylarda yüzde 2,50 seviyelerine kadar inebilir. Bu nedenle araç ihtiyacı acil olmayanların biraz daha beklemesi öneriliyor.

Kilosu 250 Bin Lira! Piyasada Gerçekmiş Gibi Satılıyor, Sahtesi Suda Ortaya ÇıkıyorKilosu 250 Bin Lira! Piyasada Gerçekmiş Gibi Satılıyor, Sahtesi Suda Ortaya ÇıkıyorEkonomi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde Tarih Belli Oldu: Maaşlarda Her Ay Zorunlu Kesinti YapılacakTamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde Tarih Belli Oldu: Maaşlarda Her Ay Zorunlu Kesinti YapılacakEkonomi

Kaynak: Kanal D Haber

Etiketler
İkinci El Araç Taşıt Kredisi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda…
Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
Bakan Kurum Deprem Bölgesinden Duyurdu! 'Yıl Sonunda Evine Girmeyen Tek Kişi Kalmayacak'
Bakan Kurum Deprem Bölgesinden Duyurdu! 'Yıl Sonunda Evine Girmeyen Tek Kişi Kalmayacak'
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'