Bakan Kurum Deprem Bölgesinden Duyurdu! 'Yıl Sonunda Evine Girmeyen Tek Kişi Kalmayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da katıldığı "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında önemli mesajlar verdi. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasına İzmir’de polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan 2 polis memuruna rahmet dileyerek başladı.

Trabzon’a altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar 57 milyar 573 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını aktaran Bakan Kurum, deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kurum, "Yıl sonuna kadar evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

"YIL SONUNA KADAR EVİNE GİRMEYEN KİMSEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kurum, "Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip, Türkiye’den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Ben buradan afetzede kardeşlerimize olan sözümüzü yeniliyorum. Deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

TRABZON’A 57,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Trabzon’a bugüne kadar altyapı, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleri kapsamında 57 milyar 573 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, Çömlekçi ve Pazarkapı’da devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile şehre yeni yaşam alanları kazandırıldığını vurguladı.

"HER 3 DEPREMZEDE KARDEŞİMİZDEN 2’Sİ YENİ YUVASINA KAVUŞTU"

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 300 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatarak, "Geçen hafta itibarıyla; afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini tamamladık. Yani şu anda; her 3 depremzede kardeşimizden 2’si yeni yuvasına kavuşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

81 İLDE YENİ SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Bir yandan 11 ilimizi ayağa kaldırırken, bir yandan da 81 ilimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz diyen Kurum, özellikle konut arzının çözülmesi konusunda adımlar atıldığının altını çizdi. Bakan Kurum ayrıca, bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa edildiğini hatırlatarak, yeni bir kampanya için hazırlık yapıldığını duyurdu.

Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçecek yeni sosyal konut projemizin detaylarını açıklayacak diyen Kurum, "Bu kampanyamızla gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız" diye konuştu.

"BİZ BU MİLLETE SEVDALIYIZ"

Konuşmasını Trabzon için yapılan projeleri hatırlatarak sürdüren Kurum, "Biz bu millete sevdalıyız; biz, bu topraklara aşığız. Bu nedenle yaptığımız tüm projeleri milletimizin hayır duasına layık olmak için yapıyoruz. İşte bu şuurla; 25 yıldır olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizle omuz omuza vereceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarla, ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA