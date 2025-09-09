İcra ve İflas Yasası Sil Baştan! Uzman İsim Uyardı: Maaşların Yüzde 60'ına Haciz Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mevcut uygulamada, borçlunun maaşından en fazla yüzde 25 oranında kesinti yapılabiliyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu oran, çalışanların gelir seviyelerine göre kademeli olarak artacak ve bazı çalışanlar için maaşlarının yüzde 60’ına kadar haciz uygulanabilecek.

'AZDAN AZ, ÇOKTAN ÇOK KESİNTİ'

Avukat Mustafa Zafer, TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, yeni taslağın en dikkat çeken yönünün “az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti” prensibi olduğunu belirtti. Zafer, “Maaş haciz uygulaması, halen yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını düzenlemekte. Ancak hazırlanan taslakta asgari ücretli çalışan bir kişinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Bu durum beyaz yaka olarak bilinen ve görece daha yüksek maaş alan çalışanların maaşının yüzde 60’ına kadar kesinti yapılmasına imkân tanıyacak. Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan daha çok kesinti yapılabilecek” ifadelerini kullandı.



KESİNTİLER NASIL OLACAK?

Taslak düzenlemeye göre maaşlardan yapılacak kesintiler şu şekilde olacak:

Asgari ücret düzeyinde geliri olanlardan maaşın %10’u,

Asgari ücretin iki katına kadar geliri olanlardan maaşın %20’si,

Üç katına kadar geliri olanlardan maaşın %30’u,

Beş katına kadar geliri olanlardan maaşın %40’ı,

Yedi katına kadar geliri olanlardan maaşın %50’si,

Dokuz katı ve üzeri geliri olanlardan maaşın %60’ı.

Örneğin, 154 bin 728 TL maaş alan bir çalışanın mevcut uygulamada en fazla 38 bin 682 TL’sine haciz konulabilirken, yeni düzenlemede bu rakam 77 bin 364 TL’ye kadar çıkabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi