Yakıtı Su Gibi Tüketen Araçlar Açıklandı: İşten Eve Dönüşte Depo Resmen Yarıya İniyor

Lüks SUV sınıfında yer alan Range Rover ve Range Rover Sport, 3.0 ile 4.4 litrelik motor seçenekleriyle 100 kilometrede ortalama 9–12 litre yakıt tüketiyor. Bu sınıfta öne çıkan bir diğer isim olan Toyota Land Cruiser ile Nissan Patrol, güçlü motorları ve ağır gövdeleri nedeniyle 12–15 litre/100 km seviyelerine ulaşıyor. İkonik tasarımıyla dikkat çeken Mercedes-Benz G-Class AMG ise özellikle şehir içi kullanımda 15 litrenin üzerinde yakıt harcayabiliyor.

SÜPER SPOR OTOMOBİLLERDE SINIR YOK

Yalnızca SUV’lar değil, süper spor otomobiller de yakıt tüketiminde adeta sınır tanımıyor. Bugatti Mistral ve Lamborghini Aventador, 100 kilometrede 14–20 litre arasında değişen tüketimleriyle öne çıkıyor. Ferrari 812 Superfast, 6.5 litrelik V12 motoru sayesinde 15–17 litre seviyelerinde yakıt tüketiyor. Porsche 911 Turbo S Cabriolet de yüksek performansıyla birlikte yakıt sarfiyatında üst sıralarda yer alıyor.

GEÇMİŞİN DEVLERİ HÂLÂ YAKIT CANAVARI

Bir dönem arazi araçlarının sembolü olan Hummer H2 ve H3 modelleri de hâlâ yüksek tüketimleriyle gündemde. 20 litreye yaklaşan yakıt harcamasıyla bilinen bu modeller, güçlü motor hacimleri nedeniyle ekonomik olmaktan oldukça uzak.

