Kilosu 250 Bin Lira! Piyasada Gerçekmiş Gibi Satılıyor, Sahtesi Suda Ortaya Çıkıyor

Dünyanın en değerli baharatı olarak bilinen safran, yüksek fiyatı nedeniyle sahtecilerin hedefi oldu. Kilosu 250 bin lirayı bulan safranın yerine, mısır püsküllerinin gıda boyasıyla renklendirilip "safran" adı altında satışa sunulduğu ortaya çıktı.

EN PAHALI BAHARAT

İran ve Hindistan’ın Keşmir bölgesinde yoğun olarak yetişen, Türkiye’de ise Safranbolu’da sınırlı miktarda üretilebilen safran, gramı 250 liradan, kilosu ise 250 bin liradan alıcı buluyor. Binlerce çiçekten tek tek toplanan kırmızı tepecikleriyle bilinen safran; kadınlarda adet sancılarını hafifletmesi, göz sağlığına katkı sağlaması ve kalp-damar sistemini desteklemesiyle öne çıkıyor.

MISIR PÜSKÜLÜNDEN SAHTESİ YAPILIYOR

Sivas’ta 26 yıldır aktarlık yapan Serdar Yerliyurt, piyasada safran adıyla satılan ürünlerin bir kısmının aslında mısır püskülünden üretildiğini söyledi. Yerliyurt, mısır püsküllerinin küçük parçalar halinde kesilip gıda boyasıyla renklendirildiğini, ardından safran gibi kokulandırılarak satışa sunulduğunu belirtti.

"SUDA ERİYORSA GERÇEK, ERİMİYORSA SAHTE"

Safranın gerçek olup olmadığının basit bir yöntemle anlaşılabileceğini vurgulayan Yerliyurt, "Gerçek safran suya atıldığında yavaş yavaş erir ve rengini vererek kaybolur. Sahte olan ise sadece boyasını bırakır ama çözünmez. Bu yöntemle safranı kolayca ayırt edebilirsiniz" dedi.

HEM YEMEKTE HEM BOYA YAPIMINDA

Yerliyurt ayrıca, safranın yalnızca yemeklerde değil, boya yapımında ve yazı mürekkebi olarak da kullanıldığını hatırlattı. Antioksidan özelliğiyle bağışıklığı destekleyen safranın, insan sağlığı açısından da değerli bir şifa kaynağı olduğunun altını çizdi.

SAFRANIN FAYDALARI NELER?

Antioksidan etkisiyle hücreleri korur: Vücutta serbest radikallerle savaşarak bağışıklığı güçlendirir.

Kadın sağlığına destek olur: Adet sancılarını hafifletici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

Göz sağlığını korur: Görme fonksiyonlarını destekler, yaşa bağlı göz sorunlarına karşı fayda sağlar.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir: Kan dolaşımını düzenler, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Zihinsel sağlık üzerinde etkilidir: Strese karşı rahatlatıcı etkisiyle bilinir, hafızayı güçlendirebilir.

Sindirim sistemine faydalıdır: Hazmı kolaylaştırır, mideyi yatıştırır.

Kaynak: İHA