Tofaş İmzaları Attı, KAP'a Bildirildi: Sevilen Model Yeniden Bursa'da Üretilecek

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında FIAT, Opel, Citroën ve Peugeot markaları için K9 modelinin hafif ticari ve Combi versiyonları, çoklu enerji platformunda Türkiye’de üretilecek. Aynı zamanda, üretilen araçların ve yedek parçaların satış koşulları da bu sözleşme çerçevesinde belirlendi.

2034'E KADAR DEVAM EDECEK

Projenin, gerekli yatırımların tamamlanmasının ardından 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Yıllık 150 bin adetlik kapasiteye sahip olacak tesis, demonte araçlar (CKD) dahil olmak üzere geniş üretim olanağı sağlayacak.

Şirketin öngörüsüne göre, 2034’ün son çeyreğine kadar toplam 660 bin araç üretilecek. Bu üretimin yaklaşık %80’lik kısmının Türkiye pazarına sunulacağı kaydedildi.

STRETEJİK ÖNEME SAHİP

Bu anlaşma, hem Bursa’daki üretim üssünün stratejik rolünü güçlendirmesi hem de Stellantis’in çok markalı üretim stratejisini desteklemesi açısından dikkat çekiyor.

