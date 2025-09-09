MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Restoranındaki Tadım Menüsü Şaşırttı! Herkes Bu Fiyatı Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğiyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmada jüri koltuğunda oturan şefler yalnızca programdaki performanslarıyla değil, özel hayatları ve restoranlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

BU KEZ RESTORAN FİYATLARI GÜNDEMDE

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, bu kez restoranındaki fiyatlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. "Efendy" isimli mekana giden bir TikTok kullanıcısı, deneyimlerini paylaştı.

TADIM MENÜSÜ ŞAŞIRTTI

Söz konusu kullanıcı, merak ettikleri için tadım menüsünü tercih ettiklerini belirterek, "Kişi başı 3600 lira ödedik ve en az iki kişi olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Paylaşılan videoda yemekler ve fiyatlar kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, Kadıköy’de dünyaya geldi. Aslı Sencer ile evlenen MasterChef şefi Somer Sivrioğlu, iki çocuk babasıdır. Eşiyle 2021 yılında boşanmıştır. İkizler burcudur.

Somer Sivrioğlu'nun kitabı da hayranları tarafından merak ediliyor. David Dale ile kaleme aldığı kitabının adı ise, Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera Anatolia: Adventures in Turkish Cooking’dir. Bir dönem de Lezzet Yolculuğu adlı radyo programını sunmuştur. Köşe yazarlığı da yapmış bir isimdir. Geçmişten günümüze birçok dalda ödül almıştır.

Kaynak: Haber Merkezi