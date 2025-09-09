Ünlü Şarkıcı Lara Açıkladı: İşte Son Sağlık Durumu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Lara, beynindeki kitle nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hayranlarını endişelendiren bir paylaşım yapan Lara, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. 9 Eylül 2025 tarihinde Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Lara, beynindeki kitle için yapılan test sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu.

Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sonuçlarım temiz çıktı, çok şükür. Moralim yüksek, tedavim devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin, hepinize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Hayranları, bu haberle büyük bir rahatlama yaşarken, şarkıcıya sosyal medyada çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı yağdı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce, Ağustos 2025’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Lara, beş gün boyunca grip nedeniyle kötü olduğunu ve telefonlara yanıt veremediğini belirtmişti. Sedyede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, Yozgat konserine hazırlanmak için iyileşeceğini söylemişti. Ayrıca, İran’da savaş ortamında mahsur kaldığını açıklayan Lara, Haziran 2025’te Türkiye’ye döndüğünü gözyaşları içinde duyurmuştu.

