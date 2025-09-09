Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bebek’te dün akşam arkadaşlarıyla birlikte 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı bir araçta görüntülenen 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Şevval Şahin’in görüntülendiği aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirten Ticaret Bakanlığı, yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamayı yapan Uysan, yasal işlemlerin başlatıldığının altını çizdi.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda birinci seçildi. 19 yaşında derec yapan Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme geldi.

Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi. Şahin ardından Türkçe’yi iyi şekilde konuşamaması nedeniyle de eleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi