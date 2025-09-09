Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin’in 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araçta görüntülenmesine ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Aracın Şahin’e ait olmadığını belirten bakanlık kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını söyledi.

İstanbul Bebek’te dün akşam arkadaşlarıyla birlikte 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı bir araçta görüntülenen 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı - Resim : 1

Şevval Şahin’in görüntülendiği aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirten Ticaret Bakanlığı, yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı - Resim : 2

Konuya ilişkin açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamayı yapan Uysan, yasal işlemlerin başlatıldığının altını çizdi.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı - Resim : 3

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 2018 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda birinci seçildi. 19 yaşında derec yapan Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme geldi.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin’e Büyük Şok! Ticaret Bakanlığı Gerçeği Açıkladı - Resim : 4

Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi. Şahin ardından Türkçe’yi iyi şekilde konuşamaması nedeniyle de eleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
