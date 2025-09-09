Duayen TRT Spikerinden Acı Haber! Hayatını Kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden olan, uzun yıllar kanserle mücadele eden Gülden Özel, 58 yaşında hayatını kaybetti. Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan spiker, yarın Ankara'da toprağa verilecek.

TRT ekranlarının ve radyosunun unutulmaz isimlerinden olan ünlü spiker Gülden Özel, 58 yaşında hayatını kaybetti. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel'in, uzun yıllar kanserle mücadele ettiği biliniyordu.

Ölümüyle medya dünyasını yasa boğan Gülden Özel, 10 Eylül Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Özel'in cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

1967'de Hatay'da doğan Gülden Özel, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika, Kahve Molası programlarında sunuculuk yaptı.

Özel, 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu.

