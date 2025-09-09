Gerçek 'Succession' da Final Yaptı: Rupert Murdoch Yeni İmparatoru Seçti, Medya Tahtı Artık Onun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fox News, The Wall Street Journal ve The New York Post'un da dahil olduğu News Corporation şirketinin 94 yaşındaki sahibi, ABD'nin en büyük medya devi Rupert Murdoch, yıllardır devam eden miras kavgasını noktaladı. HBO'nun ünlü "Succession" dizisine de ilham olan ailede yeni medya imparatoru, Murdoch'un daha büyük olan kızları değil, en büyük oğlu Lachlan Murdoch oldu.

Büyük kızları başta olmak üzere tüm çocuklarının, dünyada medyayı kontrol eden bu önemli koltuğa talip olduğu Murdoch ailesi, yıllardır şirkette söz sahibi kardeşler arasında geçen bu amansız kavgayla gündeme geliyordu. Ancak aileden yapılan açıklamaya göre, 94 yaşındaki Murdoch kararını verdi.

Rupert Murdoch'un ölümünden sonra medya grubunun kontrolü 54 yaşındaki oğlu Lachlan Murdoch'a geçecek. Bu hamleden sonra medya grubuna bağlı kanal ve gazetelerin yine muhafazakar yayın çizgisini sürdüreceği düşünülüyor.

RUPERT MURDOCH'UN ABD ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Rupert Murdoch'un, ABD’nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996’da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri oldu. Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD’deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor. Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu düşünülüyor.

