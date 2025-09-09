Gazeteci Tolga Şardan Adliyeye Götürüldü: Yurtdışı Yasağı Kararı

Elektronik imza kullanıcılarının şifrelerinin çalındığını yazan gazeteci Tolga Şardan, BTK’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturma sonrasında polis eşliğinde Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından mahkeme, Şardan için “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verdi.

Türkiye'yi sarsan elektronik imza skandalının yankıları sürerken, e-imza sahiplerine ait şifrelerin çalındığını ve bu imzalarla işlem yapan hiçbir kullanıcının güvende olmadığını yazan gazeteci Tolga Şardan, polis eşliğinde Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından mahkeme, Tolga Şardan hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verdi.

Yazarı olduğu T24 üzerinden bu haberi veren Tolga Şardan, geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nda (BTK), ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzun 'hacklendiğini', olayla ilgili idari incelemenin başlatıldığını yazmıştı.

'ESNEK GÖZALTI' UYGULAMASI

BTK da hızla bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanlamış, haberle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Şardan, bugünkü yazısında, söz konusu suç duyurusuyla ilgili savcılığın talimatıyla "esnek gözaltı uygulaması" olarak bilinen 'mevcutlu' biçimde adliyeye götürüldüğünü belirtti.

