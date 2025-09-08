EGM Duyurdu, 10 Kişi 'Provokatif Paylaşım' İddasıyla Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasının ardından, il binası önünde polis ablukası sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

EGM'nin açıklamasında, "Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 103 hesap tespit edilmiştir. 10 şahıs gözaltına alındı. 39 kişi hakkında ise işlem başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

